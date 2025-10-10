Сырский заявил о переломе на фронте: контрнаступательные действия ВСУ дают результат

Украинские войска продолжают контрнаступление на Добропольском направлении, отбивая атаки противника и нанося ему значительные потери.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

Сырский отметил, что оперативная ситуация на фронте остается сложной. По его словам, силы обороны Украины сосредотачивают основные усилия на сдерживании противника, стабилизации обстановки на угрожающих направлениях, прежде всего Лиманском, Покровском, Добропольском, Новопавловском, и наносят врагу значительные потери.

Так, по словам главнокомандующего, в течение сентября общие потери российских оккупантов составили 28,5 тысяч человек.

"Провел комплексное рабочее совещание, посвященное итогам деятельности Вооруженных Сил Украины в сентябре. Наша оборона - активная. Продолжается контрнаступательная операция украинских войск на Добропольском направлении", - заявил он.

По данным Сырского, благодаря успешным действиям подразделений Десантно-штурмовых войск, штурмовых полков, других частей Сил обороны удается останавливать и отбрасывать противника, который планировал в начале осени захватить территорию всей Донецкой области.

"Спасибо нашим воинам за стойкость и результативность!", - подытожил он.