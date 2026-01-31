ua en ru
Генсек ООН заявил о риске финансового коллапса из-за неоплаченных взносов США

ЕС, США, Суббота 31 января 2026 03:04
UA EN RU
Генсек ООН заявил о риске финансового коллапса из-за неоплаченных взносов США Фото: ООН (GettyImages)
Автор: Никончук Анастасия

ООН оказалась на грани серьезного финансового кризиса: регулярный бюджет может исчерпаться уже к середине года. Главным фактором нестабильности называют неоплаченные членские взносы со стороны США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что организация стоит перед угрозой "неизбежного финансового краха" и может исчерпать средства регулярного бюджета уже к июлю.

В письме государствам-членам от 28 января он отметил, что если текущая тенденция сохранится, расходы ООН станут невозможными в течение следующих шести месяцев.

Роль США в кризисе

Ключевым источником проблем стал отказ США выполнять обязательные взносы. Страна традиционно покрывает около 22% бюджета ООН, однако после начала второго президентского срока Дональда Трампа выплаты были приостановлены.

По данным ООН, на момент начала кризиса США задолжали организации примерно 1,4 миллиарда долларов за прошлые годы, к которым добавился счет в 767 миллионов долларов за текущий год.

В 2025 году Белый дом не перечислил ни одного доллара из обязательных 826 миллионов.

Выборочное финансирование и последствия

Вместо уплаты регулярных взносов администрация США сосредоточилась на финансировании отдельных инициатив, в том числе обещала 2 миллиарда долларов на гуманитарные нужды в декабре.

Одновременно Трамп публично критикует ООН и продвигает альтернативные структуры, такие как созданный им "Совет мира".

Попытки экономии и внутренние реформы

ООН с 2024 года пытается компенсировать дефицит за счет внутренней оптимизации. Гутерреш начал реформы, сокращение расходов на административные нужды и снижение бюджета на 7% по сравнению с прошлым годом.

В частности, организация отказалась от покупки бумажных полотенец для уборных штаб-квартиры в Нью-Йорке, что позволило сэкономить около 100 тысяч долларов.

Тем не менее структурный дефицит слишком велик, чтобы быть компенсирован только внутренними реформами, особенно учитывая обязательное возвращение неиспользованных средств государствам-членам.

Напоминаем, что в Министерстве иностранных дел Украины с иронией отреагировали на обращение России в ООН, где поднимался вопрос о так называемом "самоопределении" временно оккупированного Донбасса по аналогии с Гренландией, отметив абсурдность подобных сравнений и отсутствие правовых оснований для подобных инициатив.

Отметим, что Генеральный секретарь НАТО Антониу Гутерриш отклонил попытки России оправдать оккупацию Крыма и Донбасса ссылаясь на право народов на самоопределение. На вопрос российского журналиста о возможности применения этого принципа к ситуации в Крыму и Донбассе он дал однозначный отрицательный ответ, подчеркнув, что такие аргументы не имеют правового обоснования.

