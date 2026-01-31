Генсек ООН заявил о риске финансового коллапса из-за неоплаченных взносов США
ООН оказалась на грани серьезного финансового кризиса: регулярный бюджет может исчерпаться уже к середине года. Главным фактором нестабильности называют неоплаченные членские взносы со стороны США.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Bloomberg.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш предупредил, что организация стоит перед угрозой "неизбежного финансового краха" и может исчерпать средства регулярного бюджета уже к июлю.
В письме государствам-членам от 28 января он отметил, что если текущая тенденция сохранится, расходы ООН станут невозможными в течение следующих шести месяцев.
Роль США в кризисе
Ключевым источником проблем стал отказ США выполнять обязательные взносы. Страна традиционно покрывает около 22% бюджета ООН, однако после начала второго президентского срока Дональда Трампа выплаты были приостановлены.
По данным ООН, на момент начала кризиса США задолжали организации примерно 1,4 миллиарда долларов за прошлые годы, к которым добавился счет в 767 миллионов долларов за текущий год.
В 2025 году Белый дом не перечислил ни одного доллара из обязательных 826 миллионов.
Выборочное финансирование и последствия
Вместо уплаты регулярных взносов администрация США сосредоточилась на финансировании отдельных инициатив, в том числе обещала 2 миллиарда долларов на гуманитарные нужды в декабре.
Одновременно Трамп публично критикует ООН и продвигает альтернативные структуры, такие как созданный им "Совет мира".
Попытки экономии и внутренние реформы
ООН с 2024 года пытается компенсировать дефицит за счет внутренней оптимизации. Гутерреш начал реформы, сокращение расходов на административные нужды и снижение бюджета на 7% по сравнению с прошлым годом.
В частности, организация отказалась от покупки бумажных полотенец для уборных штаб-квартиры в Нью-Йорке, что позволило сэкономить около 100 тысяч долларов.
Тем не менее структурный дефицит слишком велик, чтобы быть компенсирован только внутренними реформами, особенно учитывая обязательное возвращение неиспользованных средств государствам-членам.
