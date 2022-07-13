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Зеленський про "зерновий коридор": узгодимо деталі з ООН найближчими днями

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Київ, Середа 13 липня 2022 22:25
Зеленський про "зерновий коридор": узгодимо деталі з ООН найближчими днями Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Україна планує обговорити з ООН деталі створення "зернового коридору" вже найближчими днями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

"Українська делегація доповіла мені, що є певний прогрес (у переговорах по відновленню експорту зерна - ред.). Найближчими днями узгодимо деталі з генеральним секретарем ООН (Антоніу Гутеррішем - ред.)", - заявив президент.

Також він зазначив, що успіх у переговорах по створенню "зернового коридору" потрібен не тільки Україні, але і усьому світу.

"Якщо вдасться зняти російську загрозу судноплавству в Чорному морі, це зніме гостроту світової продовольчої кризи", - підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні, 13 липня, в Стамбулі відбулися переговори України, Турції, ООН та Росії. На них обговорювалося відновлення експорту українського зерна морем.

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