У Стамбулі почалися переговори щодо "зернового коридору"

Сьогодні в Стамбулі почалися переговори щодо розблокування експорту українського зерна на міжнародний ринок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "РИА Новости" .

У переговорах, які закриті для преси, беруть участь делегації Туреччини, України, ООН і Росії.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Туреччини Хулусі Акар говорив, що проблема експорту українського зерна по Чорному морю близька до вирішення.

Крім того, глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна за два кроки від угоди з Росією з експорту зерна на міжнародний ринок.

Все, що відомо про переговори в Стамбулі читайте в матеріалі РБК-Україна - "Українське зерно в "заручниках" Росії. Як світ намагається домогтися відновлення експорту".