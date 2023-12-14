Оккупанты атаковали позиции ВСУ, прикрываясь военнопленными. Начато расследование

Россияне атаковали позиции ВСУ на Запорожском направлении, прикрываясь украинскими военнопленными. Начато расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.

О чем идет речь

Украинский омбудсмен сообщил, что в медиа распространяется видео, на котором россияне ведут пленных (безоружных) бойцов ВСУ под дулами автоматов в сторону украинских позиций и прикрываются ими.

"На видео виден момент, когда вблизи группы солдат РФ и безоружных украинских пленных взрывается, с большой вероятностью, граната", - говорится в сообщении.

Также на видео зафиксирован момент, когда российский солдат делает выстрел в направлении безоружных, которые бегут в противоположную сторону от позиций ВСУ. Через несколько секунд, когда оператор беспилотника снова наводит зум, тело бойца в форме ВСУ уже лежит на земле.

Это очередное преступление россиян

Лубинец отметил, что если действия с видео будут установлены как официальные и правдивые - это будет свидетельствовать, что РФ нарушила еще одну статью третьих Женевских конвенций.

"А именно статью 23, которая гласит, что ни одного военнопленного нельзя когда-либо отправить в район, в котором ему угрожал бы огонь из зоны боев. А также нельзя использовать военнопленных для защиты каких-либо пунктов или районов от военных операций", - заявил омбудсмен.

Запорожская областная прокуратура сообщила, что начала расследование по факту нарушения законов и обычаев войны. Сейчас проводятся первоочередные следственные (розыскные) действия.

Реакция ВСУ

В СтратКоме заявили, что ни один воин не опустится до того, чтобы прикрываться пленными. Там отметили, что это очередная иллюстрация варварской сути российской агрессии против Украины.

"За эти и другие военные преступления российские военные и их руководство обязательно будут наказаны международным трибуналом", - добавили в СтратКоме ВСУ.

Военные преступления россиян

Недавно в сети появилось видео, где двое украинских военных сдавались в плен. Группа российских оккупантов расстреляла безоружных военнослужащих ВСУ. Это произошло на Авдеевском направлении.

Также 6 марта сеть всколыхнуло видео, опубликованное российскими кафирами. Захватчики сняли, как расстреливают украинского военнопленного после его слов "Слава Украине".