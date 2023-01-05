Генсек ООН расформировал миссию по установлению фактов теракта в Еленовке

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш принял решение расформировать миссию по установлению фактов теракта в Еленовке, во время которого погибли десятки украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика в ходе брифинга .

"Мы не почувствовали, что получили их и не почувствовали, что была возможность получения таких гарантий в будущем", - добавил он.

По его словам, причиной такого решения генсека ООН то, что миссия не получила необходимых гарантий безопасности от обеих сторон.

"Генеральный секретарь принял решение расформировать миссию по установлению фактов относительно инцидентов 29 июля 2022 года в Еленовке из-за отсутствия условий для направления миссии на место происшествия", - отметил Дюжаррик.

Напомним, в ночь на 29 июля 2022 года взрыв прогремел на территории бывшей исправительной колонии в оккупированной Еленовке, где содержались украинские военнопленные, выведенные с завода "Азовсталь". Предварительно, в результате теракта погибли по меньшей мере 50 украинцев.

При этом 22 августа ООН создала группу для расследования теракта в Еленовке, в которую вошли международные специалисты.

Еще в начале сентября представители Организации обещали, что миссию направят на место происшествия в ближайшие дни, но этого так и не случилось.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.