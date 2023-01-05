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Генсек ООН розформував місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці

Фото: Антоніу Гутерреш, генсек ООН (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш вирішив розформувати місію щодо встановлення фактів теракту в Оленівці, під час якого загинули десятки українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву офіційного представника генсека ООН Стефана Дюжарріка в ході брифінгу.

"Генеральний секретар ухвалив рішення розформувати місію щодо встановлення фактів інцидентів 29 липня 2022 року в Оленівці через відсутність умов для направлення місії на місце події", - зазначив Дюжаррик.

За його словами, причиною такого рішення генсека ООН є те, що місія не отримала необхідних гарантій безпеки від обох сторін.

"Ми не відчули, що отримали їх та не відчули, що була можливість отримання таких гарантій у майбутньому", - додав він.

Нагадаємо, у ніч на 29 липня 2022 року вибух пролунав на території колишньої виправної колонії в окупованій Оленівці, де утримувалися українські військовополонені, виведені із заводу "Азовсталь". Попередньо, внаслідок теракту загинули щонайменше 50 українців.

При цьому 22 серпня ООН створила групу для розслідування теракту в Оленівці, до якої увійшли міжнародні фахівці.

Ще на початку вересня представники Організації обіцяли, що місію направлять на місце події найближчими днями, але цього так і не сталося.

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