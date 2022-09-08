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Місія ООН найближчими днями прибуде до Оленівки для розслідування теракту з військовополоненими

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Нью-Йорк, Четвер 08 вересня 2022 02:35
Місія ООН найближчими днями прибуде до Оленівки для розслідування теракту з військовополоненими Фото: наслідки удару по колонії в Оленівці (t.me/pgo_gov_ua)
Автор: Артур Родивилов

Місія ООН зі з'ясування фактів має найближчими днями прибути в окуповане місто Оленівка Донецької області, де в кінці липня було вбито понад 50 українських військовополонених.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила заступник генерального секретаря Організації з політичних питань Розмарі Ді Карло під час засідання Радбезу ООН.

Голова місії, генерал Карлос Альберто де Сантос Крус їде з командою старших службовців та експертів.

"Місія має виконати своє завдання без жодних перешкод, отримати повний доступ до людей, місць і доказів", - заявила представник ООН.

Ді Карло також подякувала сторони "за конструктивний підхід і підготовку до цієї місії" і додала, що ООН розраховує на подальшу підтримку.

Що відомо про теракт в Оленівці

29 липня окупанти вбили близько 40 і поранили близько 130 українських полонених, щоб приховати знущання з них. У Росії ж заявили, що удар по колонії завдали нібито ЗСУ з використанням HIMARS.

У Генштабі ЗСУ завили, що Росія навмисне завдала удару по колонії в населеному пункті Оленівка Донецької області, де в той момент утримувалися українські полонені, що призвело до численних жертв.

Пізніше стало відомо, що російські окупанти заздалегідь планували обстріл колонії в Оленівці. Факт масового вбивства українців у колонії, який був спланований, підтвердив перехоплення розмови окупантів.

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