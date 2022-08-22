ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці
ООН підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії Оленівки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера генсека ООН Стефана Дюжарріка, яку наводить CNN.
За його словами, група поки не зможе зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України і Росії.
Також він додав, що до групи фахівців увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру. Їх головним завданням є встановлення фактів трагедії, які передадуть генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.
Нагадаємо, Гутерреш анонсував створення групи зі встановлення фактів трагедії в Оленівці ще на початку серпня. Він тоді заявив, що для роботи місії необхідний доступ до всіх даних про трагедію від України і РФ.
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