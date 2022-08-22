ua ru
Пн, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці

Новость на русском →
Понеділок 22 серпня 2022 21:25
ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці Фото: ООН створила групу зі встановлення фактів трагедії в Оленівці (росЗМІ)
Автор: Іван Носальський

ООН підготувала групу фахівців, які займуться встановленням фактів загибелі близько 50 українських військовополонених в колонії Оленівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву спікера генсека ООН Стефана Дюжарріка, яку наводить CNN.

За його словами, група поки не зможе зайнятися розслідуванням на місці події, оскільки ситуація навколо колонії в Оленівці продовжує залишатися небезпечною для візиту без відповідних гарантій від України і Росії.

Також він додав, що до групи фахівців увійшли: бразильський генерал-лейтенант поліції у відставці, ісландський дипломат і співробітник поліції Нігеру. Їх головним завданням є встановлення фактів трагедії, які передадуть генсеку ООН Антоніу Гутеррешу.

Нагадаємо, Гутерреш анонсував створення групи зі встановлення фактів трагедії в Оленівці ще на початку серпня. Він тоді заявив, що для роботи місії необхідний доступ до всіх даних про трагедію від України і РФ.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ООН Еленовка Пленный Війна Росії проти України
NEWS
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
Росіяни намагалися наступати на п'яти напрямках та вели розвідку дронами, - Генштаб
DAILY
Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Кредитори відмовили "Нафтогазу". Що чекає НАК і чи піде Юрій Вітренко з компанії