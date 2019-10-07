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Трамп заявив про готовність вивести війська США з Сирії

Новини » Суспільство    07.10.2019 - 16:58
Трамп заявив про готовність вивести війська США з Сирії
Фото: Дональд Трамп (flickr.com/gageskidmore)

Президент США заявив, що прийшов час завершити нескінченні війни

Президент США Дональд Трамп заявив про готовність завершити військову кампанію Америки в Сирії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Трампа Twitter.

За словами Трампа, Сполучені Штати входили в Сирії на 30 днів, але залишилися у військовому конфлікті на довгі роки, і тепер настав час повернути американських військових додому.

"США, як передбачалося, повинні були бути в Сирії 30 днів. Ми залишилися і занурювалися глибше і глибше в бій без видимої мети. Але настав час для нас вийти з цих безглуздих нескінченних війн і повернути наших солдатів додому", - написав Трамп.

Трамп заявив про готовність вивести війська США з Сирії

Президент США зазначив, що тепер інші учасники конфлікту в Сирії повинні приймати рішення про подальші дії.

Туреччина, Європа, Сирія, Іран, Ірак, Росія і курди тепер повинні справлятися з цією ситуацією і вирішувати самі, що вони хочуть робити з захопленими бойовиками ИГИЛ. Ми знаходимося в 7000 миль від них і переможемо ИГИЛ знову, якщо вони прийдуть куди-небудь поруч з нами", - заявив Трамп.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що США відмовилися від участі у військовій операції Туреччини на півночі Сирії, де турецький уряд планує створити "безпечну зону".

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