Трамп і Ердоган домовили про зустріч

Колаж РБК-Україна

Трамп і Ердоган провели телефонну розмову

Президенти Туреччини і США Реджеп Ердоган та Дональд Трамп під час телефонної розмови обговорили створення зони безпеки у Сирії та домовилися про зустріч у Вашингтоні в листопаді. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на The Hill.

Ердоган підтвердив чітку позицію Туреччини щодо взятих зобовязань у боротьбі з ІДІЛ. Також два президенти домовилися про зустріч у Вашингтоні наступного місяця.

"Президент Туреччини під час переговорів заявив, що створення зони безпеки є ключовим для нейтралізації загрози з боку терористів PKK-YPG та створення умов, необхідних для повернення сирійських біженців до рідної країни", - йдеться у повідомленні.

Ердоган підтвердив чітку позицію Туреччини щодо взятих зобовязань у боротьбі з ІДІЛ і висловив стурбованість стосовно невиконання зобов'язань у межах угоди, укладеної між двома країнами.

Нагадаємо, США не будуть підтримувати або брати участь в турецької військової операції на півночі Сирії.

Також повідомлялося, що Туреччина не задоволена переговорами з США щодо створення безпечної зони в Сирії.