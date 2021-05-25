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Генсек ОБСЄ цього тижня приїде до України. Планує відвідати Донбас

Автор: РБК-Україна

Генеральний секретар ОБСЄ Хельга Шмід цього тижня відвідає Україну. В рамках візиту заплановані зустрічі з представниками уряду і поїздка на Донбас.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ.

Повідомляється, що Шмід зустрінеться з віце-прем'єром, міністром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, міністром закордонних справ Дмитром Кулебою і спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим.

"Переговори будуть зосереджені на кризі в Україні та навколо неї і на шляхах зміцнення співпраці між ОБСЄ і Україною", - йдеться в повідомленні.

Крім того, Шмід зустрінеться зі співробітниками Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні (СММ) і координатором проектів ОБСЄ в Україні. Вона планує поїздку на Донбас, щоб особисто побачити ситуацію в постраждалих від конфлікту районах.

Нагадаємо, раніше спостерігачі ОБСЄ заявляли, що бойовики на Донбасі стягують танки до лінії розмежування.

Зазначимо, раніше також спецпредставник ОБСЄ з придністровського врегулювання Томас Майєр-Хартінг запропонував відновити переговори щодо врегулювання у форматі "5+2", до якого входить Україна

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