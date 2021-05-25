За кілька днів ОБСЄ зафіксувала понад 800 порушень "тиші" на Донбасі

У період з 21-го до 23 травня Місія ОБСЄ зафіксувала 836 порушень режиму припинення вогню на Донбасі. З них у Донецькій області - 601 та 235 – в Луганській.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

У Донецькій області зафіксували, зокрема, 323 вибухи (три розриви боєприпасів, 29 вибухів у повітрі, 76 вибухів від вихідного вогню та 215 - невизначеного походження).

Як зазначається, більшість цих порушень сталася на південний та північний захід від Горлівки (непідконтрольна урядові, 39 км на північний схід від Донецька), південний схід від Донецька (непідконтрольний урядові), а також поблизу н. п. Гранітне (підконтрольний урядові, 60 км на південь від Донецька).

Водночас у Луганській області Місія виявила 235 порушень режиму припинення вогню, зокрема 154 вибухи (два розриви боєприпасів і 152 вибухи невизначеного походження).

За даними спостерігачів СММ, більшість порушень сталася західніше Кадіївки (кол. Стаханов; непідконтрольна урядові, 50 км на захід від Луганська) та поблизу ділянки розведення в районі н. п. Золоте (підконтрольний урядові, 60 км на захід від Луганська).