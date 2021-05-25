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Генсек ОБСЕ на этой неделе приедет в Украину. Планирует посетить Донбасс

Автор: РБК-Украина

Генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Шмид на этой неделе посетит Украину. В рамках визита запланированы встречи с представителями правительства и поездка на Донбасс.

Об этом говорится в сообщении на сайте ОБСЕ.

Сообщается, что Шмид встретится с вице-премьером, министром по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексеем Резниковым, министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и спикером Верховной рады Дмитрием Разумковым.

"Переговоры будут сосредоточены на кризисе в Украине и вокруг нее и на путях укрепления сотрудничества между ОБСЕ и Украиной", - говорится в сообщении.

Кроме того, Шмид встретится с сотрудниками Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине (СММ) и координатором проектов ОБСЕ в Украине. Она планирует поездку на Донбасс, чтобы лично увидеть ситуацию в пострадавших от конфликта районах.

Напомним, ранее наблюдатели ОБСЕ заявляли, что боевики на Донбассе стягивают танки к линии разграничения.

Отметим, ранее также спецпредставитель ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг предложил возобновить переговоры по урегулированию в формате "5+2", в который входит Украина

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