Спецпредставник ОБСЄ запропонував відновити переговори щодо Придністров'я
Переговори по врегулювання конфлікту в Придністров'ї у форматі "п'ять плюс два" (Молдова, Придністров'я, ОБСЄ, Україна, Росія і спостерігачі від США і ЄС) необхідно відновити в 2021 році.
Про це заявив спецпредставник ОБСЄ з придністровського врегулювання Томас Майєр-Хартінг під час зустрічі з виконувачем обов'язки прем'єр-міністра Молдови Ауреліу Чокоя.
В ході зустрічі обговорювалося забезпечення вільного пересування між обома берегами Дністра, зняття обмежень, введених під час пандемії коронавірусу, дотримання основних прав людини і проблеми безпеки в регіоні. Крім того, було порушено питання підтримки позитивної динаміки в рамках переговорних майданчиків, а також необхідність підготовки нового раунду зустрічей у форматі "п'ять плюс два".
Майєр-Хартінг підкреслив необхідність активізувати переговорний процес, щоб досягти відчутні результати вже в 2021 році.
Чокой у свою чергу зазначив, що в Кишиневі розраховують на підтримку зовнішніх партнерів і ОБСЄ в пошуку життєздатного вирішення придністровської проблеми.
Нагадаємо, конфлікт між Молдовою і невизнаною Придністровською Молдавською Республікою почався ще 1989 року. Через три роки - в 1992 році, він переріс у збройний конфлікт. У 2006 році на Придністров'ї пройшов так званий "референдум" за відділення регіону від Молдови і вільну асоціацію з Росією.
У грудні 2020 року Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив обраному молдавському президенту Майї Санду, що Київ підтримує територіальну цілісність Молдови. Україна наполягатиме на виведенні російських військових з Придністров'я.
Як писало РБК-Україна, після перемоги на президентських виборах у Молдові Санду зажадала виведення російських військових з Придністров'я. При цьому вона заявила, що хоче врегулювати ситуацію мирним і дипломатичним шляхом.