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Бойовики стягують танки в Донецькій області, - ОБСЄ

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Україна, П'ятниця 21 травня 2021 03:12
Бойовики стягують танки в Донецькій області, - ОБСЄ Фото: бойовики стягують танки (Getty Images)
Автор: Наталья Скороход

Бойовики на Донбасі стягують танки в Донецькій області. Також стало відомо про інші порушення з боку російських окупантів.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ за 20 травня.

Зокрема повідомляється, що спостерігачі ОБСЄ помітили танки на окупованій території Донецької області.

"Місія зафіксувала такі порушення ліній відведення: 6 танків на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області. За лініями відведення, але поза виділеними місцями зберігання озброєння СММ виявила 3 танки на полігоні в непідконтрольному уряду районі Донецької області", - йдеться в повідомленні.

В ОБСЄ підкреслили, що в цих зонах, згідно з пунктом 5 Меморандуму від 19 вересня 2014 року, розміщення важкого озброєння заборонено.

Також в ОБСЄ зазначили, що бачили бойовиків на ділянках розведення вогню. Така ситуація сталася в районі Станиці Луганської.

"На ділянці розведення в районі н.п. Станиця Луганська (підконтрольний Уряду, 16 км на північний схід від Луганська), спостерігачі бачили 2 членів збройних формувань (з нарукавними пов'язками з написом "СЦКК") південніше відремонтованого прольоту моста біля Станиці Луганської",- йдеться в повідомленні.

Також бойовиків помітили поруч з ділянкою розведення в районі н. п. Золоте.

"Патрулюючи поруч з блокпостом збройних формувань південніше ділянки розведення в районі н. п. Золоте команда СММ бачила 3 членів збройних формувань", - сказано в звіті ОБСЄ.

Нагадаємо, на Всеукраїнському референдумі хочуть підняти питання про Донбас. Про це заявив Зеленський.

Раніше повідомлялося, що бойовики на Донбасі відкривали вогонь з гранатометів.

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