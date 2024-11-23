Генсек НАТО встретился с Трампом

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с Дональдом Трампом после выборов в США. Они обсудили проблемы глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Генеральный секретарь и его команда также встретились с членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США и конгрессменом Майком Волтцем, который может стать советником Белого дома по национальной безопасности.

Как отмечает пресс-служба НАТО, они обсудили ряд проблем глобальной безопасности, с которыми сталкивается Альянс.

Встреча Трампа и Рютте состоялась в пятницу, 22 ноября, в Палм-Бич, штат Флорида.

Напомним, это первая встреча генсека НАТО с Дональдом Трампом после того, как он выиграл выборы президента США.

Ранее издание The Washington Post, что Рютте и Трамп планировали встретиться в США. По данным издания, Рютте хотел донести до Трампа необходимость поддержки Украины.

Стоит добавить, что есть опасения среди западных союзников, что Трамп на посту президента США может уменьшить финансирование НАТО. Ранее он даже заявлял, что готов вывести США из Альянса.

Впрочем, генсек НАТО считает, что Трамп может, наоборот, подтолкнуть союзников тратить больше на оборону.

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