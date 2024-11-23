ua en ru
Сб, 23 ноября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Генсек НАТО встретился с Трампом

Флорида, Суббота 23 ноября 2024 13:23
UA EN RU
Генсек НАТО встретился с Трампом Фото: Дональд Трамп и Марк Рютте (nato.int)
Автор: Наталья Юрченко

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел первую встречу с Дональдом Трампом после выборов в США. Они обсудили проблемы глобальной безопасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАТО.

Встреча Трампа и Рютте состоялась в пятницу, 22 ноября, в Палм-Бич, штат Флорида.

Как отмечает пресс-служба НАТО, они обсудили ряд проблем глобальной безопасности, с которыми сталкивается Альянс.

Генеральный секретарь и его команда также встретились с членами группы национальной безопасности новоизбранного президента США и конгрессменом Майком Волтцем, который может стать советником Белого дома по национальной безопасности.

Напомним, это первая встреча генсека НАТО с Дональдом Трампом после того, как он выиграл выборы президента США.

Ранее издание The Washington Post, что Рютте и Трамп планировали встретиться в США. По данным издания, Рютте хотел донести до Трампа необходимость поддержки Украины.

Стоит добавить, что есть опасения среди западных союзников, что Трамп на посту президента США может уменьшить финансирование НАТО. Ранее он даже заявлял, что готов вывести США из Альянса.

Впрочем, генсек НАТО считает, что Трамп может, наоборот, подтолкнуть союзников тратить больше на оборону.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
НАТО Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп Марк Рютте
NEWS
Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
Еще до масштабного вторжения. Буданов рассказал, как РФ готовилась к геноциду украинцев
DAILY
"Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений
Василина Копыткокорреспондент РБК-Украина "Голодомор должен был сломать хребет нации". Как геноцид стал для Украины травмой поколений