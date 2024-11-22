Рютте встретится с Трампом для переговоров по Украине, - WP

Генсек НАТО Марк Рютте отправится в США для обсуждения с Дональдом Трампом стратегии мирных переговоров по Украине. Цель — добиться справедливого мира без поощрения российской агрессии и с гарантиями безопасности для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Washington Post.

По словам высокопоставленного немецкого чиновника, Рютте планирует донести до Трампа необходимость решения украинского вопроса таким образом, чтобы он не стал обузой для него в случае возвращения на пост президента США.

Европейские лидеры едины во мнении, что любое успешное мирное соглашение должно исключить повторение конфликта в будущем.

На недавней встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе Рютте призвал европейских коллег к сотрудничеству с Трампом.

"Не обсуждайте Трампа за спиной, а приглашайте его к диалогу", - заявил он.

Рютте также подчеркнул важность сохранения поддержки США в вопросах безопасности Европы.

Параллельно Рютте призвал страны Европы увеличить расходы на оборону, превысив установленный целевой показатель в 2% ВВП. Он предупредил, что возможная победа России в войне приведет к еще большим затратам на сдерживание ее влияния.

"Если (российский диктатор Владимир, - ред.) Путин победит, это обойдется нам не в 3%, а в 4 или 5% ВВП", - заявил он.