Генсек НАТО зустрівся з Трампом

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте провів першу зустріч з Дональдом Трампом після виборів у США. Вони обговорили проблеми глобальної безпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу НАТО.

Генеральний секретар і його команда також зустрілися з членами групи національної безпеки новообраного президента США і конгресменом Майком Волтцем, який може стати радником Білого дому з питань національної безпеки.

Як зазначає пресслужбу НАТО, вони обговорили низку проблем глобальної безпеки, з якими стикається Альянс.

Зустріч Трампа та Рютте відбулася у п'ятницю, 22 листопада, у Палм-Біч, штат Флорида.

Нагадаємо, це перша зустріч генсека НАТО з Дональдом Трампом після того, як він виграв вибори президента США.

Раніше видання The Washington Post, що Рютте та Трамп планували зустрітися в США. За даними видання, Рютте хотів донести до Трампа необхідність підтримки України.

Варто додати, що існують побоювання серед західних союзників, що Трамп на посаді президента США може зменшити фінансування НАТО. Раніше він навіть заявляв, що готовий вивести США з Альянсу.

Втім, генсек НАТО вважає, що Трамп може навпаки підштовхнути союзників витрачати більше на оборону.

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