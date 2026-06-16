Трамп положительно отреагировал на просьбу о ракетах для Patriot, - Зеленский

Президент США Дональд Трамп положительно отреагировал на просьбу о предоставлении дополнительных ракет для систем Patriot, однако окончательного решения публично не подтвердил.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил в кулуарах саммита G7 во французском Эвиане.

Что сказал Трамп о Patriot

"Прежде всего, он очень позитивно отнесся к тому, что они могут больше помочь нам с ракетами. И это действительно большой вызов, потому что производство не такое большое, как наши потребности. Производство - в Соединенных Штатах", - сказал глава государства.

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Украина просит лицензии на производство ракет

По словам Зеленского, во время разговора он также поднял вопрос о лицензиях на производство ракет.

"Я поднял тему лицензий. Я обратился с этим к президенту Трампу. Нам нужны лицензии, чтобы производить ракеты", - заявил он,

Глава государства отметил, что хорошо осведомлен о сложности производства систем Patriot и ракет к ним, поскольку неоднократно обсуждал этот вопрос с руководством компании Raytheon.

"Я глубоко в этой теме. Но в любом случае мы хотим увеличить их производство, если они будут готовы и если президент Трамп поддержит эту идею. Сейчас он в любом случае был позитивен", - сказал президент.

На уточняющий вопрос журналиста, означает ли "позитивный" ответ Трампа фактическое согласие, Зеленский ответил: "Да, он был позитивным. И я надеюсь, что когда президент Трамп настроен позитивно, это означает "да".