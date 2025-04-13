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"Нужно либо смириться, либо заткнуться": Трамп о переговорах США с Украиной и Россией

Воскресенье 13 апреля 2025 06:00
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"Нужно либо смириться, либо заткнуться": Трамп о переговорах США с Украиной и Россией Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Президент США Дональд Трамп высказался о текущих переговорах с Украиной и Россией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN и Reuters.

По его мнению, все идет хорошо и люди скоро это узнают.

"Я думаю, что отношения между Украиной и Россией могут быть хорошими, и вы довольно скоро в этом убедитесь. Наступает момент, когда нужно либо смириться, либо заткнуться, и посмотрим, что из этого выйдет, но я думаю, что все идет хорошо", - сказал Трамп журналистам на борту самолета Air Force One.

Отметим, что комментарий президента США прозвучал на следующий день после того, как его спецпредставитель Стив Уиткофф летал в Питер на встречу с российским диктатором Владимиром Путиным. Их беседа длилась более 4 часов.

Визит Уиткоффа в РФ и не только

Напомним, что Уиткофф совершил визит в Питер 11 апреля. Он встречался послом РФ по вопросам инвестиций Кириллом Дмитриевым, а после и с самым Путиным. Согласно заявлению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, диктатор хотел обсудить Уиткоффом варианты "урегулирования ситуации в Украине".

Подробнее о том, что спецпредставитель Трампа обсуждал с главной Кремля - читайте в материале РБК-Украина.

Также отметим, что по данным Reuters, Уиткофф после визита Дмитриева в Вашингтон заявил Трампу, что самый быстрый шаг к миру в Украине состоит в том, чтобы отдать России право собственности на четыре украинских региона.

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