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НАТО закликало Росію не втручатися у справи Білорусі

Четвер 27 серпня 2020 19:35
НАТО закликало Росію не втручатися у справи Білорусі
Фото: Йенс Столтенберг (РБК-Україна)
Автор: Игорь Литвиненко

Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг закликав президента Росії Володимира Путіна не втручатися в конфлікт в Білорусі. Раніше Путін заявив, що Росія підготувала силовиків для врегулювання ситуації в Білорусі.

Про це повідомляє AFP.

За словами Столтенберга, Білорусь є суверенною і незалежною державою.

"Ніхто, в тому числі Росія, не повинен втручатися у цю справу", - сказав генсек НАТО.

Нагадаємо, сьогодні Путін повідомив, що Росія підготувала резерв з силовиків і готова надати допомогу президенту Білорусі Олександру Лукашенку для врегулювання конфлікту.

Як повідомляло РБК-Україна, координаційна рада білоруської опозиції назвала такі заяви Путіна зовнішнім втручанням.

Крім цього координаційна рада заявила, що не прийме жодну іноземну допомогу і закликала не втручатися у внутрішні справи Білорусі.

Також повідомлялося, що прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький закликав Росію негайно відмовитися від планів військового вторгнення у Білорусь.

До цього Столтенберг заявив, що Лукашенко використовує НАТО як привід для розгону демонстрантів.

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