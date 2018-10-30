Генрокурор Саудівської Аравії відвідав місце вбивства журналіста Хашкаджі

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрін відео)

Прокурор Сауд Аль Моджеб провів переговори з головним прокурором Стамбула

Генрокурор Саудівської Аравії провів другий раунд переговорів з офіційними особами Туреччини у вівторок, 30 жовтня, та відвідав консульство Саудівської Аравії в Стамбулі. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Reuters.

Зазначимо, вбивство журналіста Хашкаджі переросло в кризу для світового експортера нафти Саудівської Аравії, яка спочатку заперечувала будь-які звинувачення і натяки на її роль в його зникненні.

Прокурор Сауд Аль Моджеб прибув у Стамбул у неділю ввечері і провів переговори в понеділок з головним прокурором Стамбула. Це сталося через кілька днів після того, як саудівський прокурор заявив, що вбивство журналіста було навмисним.

Зазначимо, раніше повідомлялося, що наказ про вбивство Джамаля Хашкаджі віддав колишній високопоставлений співробітник розвідки Саудівської Аравії і радник наслідного принца Ахмед Ассири.

Пізніше саудівський принц Мохаммед Бін Салман назвав вбивство Джамаля Хашкаджі "жахливим" і сказав, що він всіх винуватців "притягне до відповідальності".

Нагадаємо, Саудівська Аравія відмовилася видати Туреччині підозрюваних.