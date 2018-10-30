Генрокурор Саудовской Аравии посетил место убийства журналиста Хашкаджи

Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Прокурор Сауд Аль Моджеб провел переговоры с главным прокурором Стамбула

Генрокурор Саудовской Аравии провел второй раунд переговоров с официальными лицами Турции во вторник, 30 октября, и посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Отметим, убийство журналиста Хашкаджи переросло в кризис для мирового экспортера нефти Саудовской Аравии, которая сначала отрицала любые обвинения и намеки на ее роль в его исчезновении.

Прокурор Сауд Аль Моджеб прибыл в Стамбул в воскресенье вечером и провел переговоры в понедельник с главным прокурором Стамбула. Это произошло через несколько дней после того, как саудовский прокурор заявил, что убийство журналиста было преднамеренным.

Отметим, ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Позже саудовский принц Мохаммед Бин Салман назвал убийство Джамаля Хашкаджи "ужасным" и сказал, что он всех виновников "привлечет к ответственности".

Напомним, Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых.