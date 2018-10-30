ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Выборы Президента 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Афиша
Звезды
Стиль и мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Досуг
Кино
Сериалы
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколы
IT и Технологии
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы

Генрокурор Саудовской Аравии посетил место убийства журналиста Хашкаджи

Новости » Происшествия    30.10.2018 - 13:37
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)
Фото: Джамаль Хашкаджи (скрин видео)

Прокурор Сауд Аль Моджеб провел переговоры с главным прокурором Стамбула

Генрокурор Саудовской Аравии провел второй раунд переговоров с официальными лицами Турции во вторник, 30 октября, и посетил консульство Саудовской Аравии в Стамбуле. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

Отметим, убийство журналиста Хашкаджи переросло в кризис для мирового экспортера нефти Саудовской Аравии, которая сначала отрицала любые обвинения и намеки на ее роль в его исчезновении.

Прокурор Сауд Аль Моджеб прибыл в Стамбул в воскресенье вечером и провел переговоры в понедельник с главным прокурором Стамбула. Это произошло через несколько дней после того, как саудовский прокурор заявил, что убийство журналиста было преднамеренным.

Отметим, ранее сообщалось, что приказ об убийстве Джамаля Хашкаджи отдал бывший высокопоставленный сотрудник разведки Саудовской Аравии и советник наследного принца Ахмед Ассири.

Позже саудовский принц Мохаммед Бин Салман назвал убийство Джамаля Хашкаджи "ужасным" и сказал, что он всех виновников "привлечет к ответственности".

Напомним, Саудовская Аравия отказалась выдать Турции подозреваемых.

 

 

Британская разведка знала о планах похищения Хашкаджи, - Daily Express Генпрокурор Саудовской Аравии посетит Турцию после инцидента с журналистом Хашкаджи
Новости Украины ТурцияСаудовская АравияжурналистыУбийство
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь