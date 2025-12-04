ua en ru
Генпрокурор объяснил, почему просили отпустить детектива НАБУ Магамедрасулова

Украина, Четверг 04 декабря 2025 21:58
Генпрокурор объяснил, почему просили отпустить детектива НАБУ Магамедрасулова Фото: Руслан Магамедрасулов (скриншот)
Автор: Марина Балабан

Генпрокурор Украины Руслан Кравченко заявил, что арест детектива НАБУ Руслана Магамедрасулова и его отца состоялся исключительно в рамках уголовного процесса, а не под влиянием публичного давления, а смягчение меры пресечения не означает оправдания подозреваемых.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Руслана Кравченко в Telegram.

Кравченко заявил, что последние дни наблюдает волну манипуляций, направленных как против Офиса генпрокурора, так и лично против него. По его словам, эти попытки создать "истерический фон" и повлиять на процесс "через шум в соцсетях" являются безуспешными.

По его словам, производство открыла СБУ на основе материалов, собранных оперативными работниками. Прокуроры признали доказательную базу достаточной для объявления подозрений в пособничестве государству-агрессору и злоупотреблении влиянием.

"Это решение принималось не в соцсетях, и не в кабинетах "общественных деятелей". А в рамках уголовного процесса", - заверил Кравченко.

После вручения подозрений суд избрал для обоих меру пресечения в виде содержания под стражей.

По словам генпрокурора, за 5 месяцев следствия межведомственная группа СБУ и ГБР провела значительный объем работы: допросила ключевых свидетелей и собрала важные доказательства. Это уменьшило риски влияния подозреваемых на расследование и стало основанием для прокуроров просить суд о смягчении меры пресечения.

"Еще раз объясняю: изменение меры пресечения это не оправдание подозреваемых.
Следствие продолжается, и только по его окончании суд установит кто виноват, а кто - нет", - подчеркнул Кравченко.

Он также назвал "ложным мифом" утверждение, что ОГП забрал это производство у СБУ и передал другому органу. По его словам, решения об изменении подследственности не было и не будет: материалы дела временно истребованы только для оценки хода следствия, после чего вернутся в СБУ.

Сделка со свидетелем

Отдельно Кравченко подтвердил существование сделки со свидетелем - народным депутатом от запрещенной партии "ОПЗЖ". Он пояснил, что детали сделки не могут обнародовать, поскольку она содержит данные, связанные с безопасностью подозреваемого и вопросами нацбезопасности. Но заверил: она не касается руководства антикоррупционных органов и не имеет отношения к операции "Мидас". Факты, которые в ней отражены, произошли задолго до любых нынешних событий.

Кравченко заявил, что обвинения и давление на прокуроров со стороны подозреваемых - это попытки влияния и манипуляции.

"Моя позиция проста: прокуроры выполняют нормы закона; суд устанавливает вину или невиновность; а соцсети - не площадка для шантажа правоохранительной и судебной систем", - подчеркнул он.

В чем обвиняют Магамедрасулова

В июле Служба безопасности Украины сообщила о подозрении детективу НАБУ Руслану Магамедрасулову по делам, связанным с посягательством на национальную безопасность.

По версии следствия, Руслан Магамедрасулов вместе со своим отцом Сентябром Магамедрасуловым занимались поставками семян конопли в российский регион - Дагестан.

Кроме того, в СБУ заявляют, что Магамедрасулов поддерживал связь с народным депутатом от ОПЗЖ Федором Христенко, которого спецслужба связывает с российскими спецорганами.

Глава СБУ Василий Малюк также утверждал, что мать Магамедрасулова поддерживала российского диктатора Владимира Путина и радовалась установлению контроля российских войск над Угледаром.

Магомедрасулов был координатором деятельности НАБУ в Днепропетровской и Запорожской областях, которые являются прифронтовыми.

Несколько недель назад директор НАБУ Семен Кривонос заявил о том, что Магамедрасулов был одним из детективов, которые занимались операцией "Мидас". В ее рамках была раскрыта коррупционная схема, к которой был причастен бизнесмен Тимур Миндич.

Печерский районный суд 2 декабря изменил меру пресечения Сентябру Магамедрасулову: его выпустят из СИЗО и поместят под домашний арест.

На следующий день, 3 августа, стало известно, что суд освободил из-под ареста самого Руслана Магамедрасулова.

