Генпрокурор Кравченко назвал преступления, расследование которых будет приоритетом

"Первый приоритет - это военные преступления.... Мы подписали протокол по созданию специального трибунала, сейчас с СБУ мы создаем новые подразделения на базе Службы безопасности для того, чтобы в дальнейшем мы передали спецтрибуналу доказательства, собранные за все годы вторжения и войны против нашего государства", - сказал генеральный прокурор.

По словам Кравченко, второй приоритет Офиса генпрокурора - это разобраться с производствами против бизнеса.

Также важным приоритетом работы Офиса генерального прокурора будет защита детей. Кравченко рассказал, что он провел совещание с прокурорами областей и только один из них смог назвать количество производств по преступлениям против детей, которые были направлены в суд.

"В той или иной области - одно-два убийства детей, изнасилования детей - один-два, (также имеют место - ред.) совершение преступлений детей против детей. К сожалению, одна область из всех отвечала сколько у них производств в суде", - добавил Кравченко.

Следующим приоритетом работы Офиса генерального прокурора станет расследование преступлений, связанных с растратой бюджетных средств. Также важным направлением будет защита военнослужащих.