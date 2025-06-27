Генпрокурор Кравченко назвав злочини, розслідування яких буде пріоритетом

Пріоритетами роботи Офісу генпрокурора будуть розслідування воєнних злочинів, справ щодо бізнесу та злочинів проти дітей.
Як передає РБК-Україна, про це новий генеральний прокурор Руслан Кравченко заявив під час "Форуму влади та бізнесу: від діалогу та партнерства".
"Перший пріоритет - це воєнні злочини…. Ми підписали протокол зі створення спеціального трибуналу, зараз із СБУ ми створюємо нові підрозділи на базі Служби безпеки для того, щоб в подальшому ми передали спецтрибуналу докази, зібрані за всі роки вторгнення і війни проти нашої держави", - сказав генеральний прокурор.
За словами Кравченка, другий пріоритет Офісу генпрокурора - це розібратися з провадженнями проти бізнесу.
Також важливим пріоритетом роботи Офісу генерального прокурора буде захист дітей. Кравченко розповів, що він провів нараду з прокурорами областей і лише один із них зміг назвати кількість проваджень щодо злочинів проти дітей, які були спрямовані до суду.
"В тій чи іншій області - одне-два вбивства дітей, згвалтування дітей - один-два, (також мають місце - ред.) вчинення злочинів дітей проти дітей. На жаль, одна область зі всіх відповідала скільки у них проваджень в суді", - додав Кравченко.
Наступним пріоритетом роботи Офісу генерального прокурора стане розслідування злочинів, пов'язаних із розтратою бюджетних коштів. Також важливим напрямком буде захист військовослужбовців.
Нагадаємо, 21 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про призначення генпрокурором Руслана Кравченка.
Вже через декілька днів Кравченко призначив трьох заступників, які відповідатимуть за різні напрямки.
При цьому 25 червня Зеленський і генеральний секретар Ради Європи Ален Берсе підписали документ про створення спецтрибуналу щодо злочину агресії проти України. Як пояснив президент, це фактично запустило процес створення такого трибуналу.
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