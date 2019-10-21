Генпрокурор анонсував результати у справах нападу на активістів 

Генпрокуратура протягом кількох місяців зможе продемонструвати результат у справах щодо нападу на активістів. Про це заявив генеральний прокурор Руслан Рябошапка, передає кореспондент РБК-Україна.

Зокрема, він анонсував результат у справі про напад на Катерину Гандзюк.

"Що стосується напису на вашій футболці (Хто замовив Катю Гандзюк?, - ред.), те запитання, яке написано. Я не можу багато говорити з того, що останнім часом зроблено. Але мені здається, що протягом декількох місяців ми зможемо продемонструвати результат. Зможемо відповісти на багато з тих питань, на які суспільство давно зачекалося відповіді", - заявив Рябошапка

Генпрокурор зазначив, що також бачить системність у нападах на активістів у 2018 році.

"Так, ми цю системність бачимо. Ми бачимо необхідність об'єднати в руках одного органу досудового розслідування низку кримінальних проваджень, які пов'язані з цією системою. Власне, ми це зараз і робимо. СБУ зараз розглядає багато, здається вже декілька десятків таких кримінальних проваджень. Ми намагаємось, щоб розслідування здійснювалось в контексті єдиної системи. В тому розумінні, що це є комплексна проблема", - додав він.

Нагадаємо, 3 жовтня Генпрокуратура змінила групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у справі про напад на Катерину Гандзюк.

Три місяці тому повідомлялося, що ГПУ зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Згідно з постановою, ГПУ виділила підозрюваних в одне провадження і зупинила його за те, що один з них, Олексій Левін, знаходиться в розшуку. І щодо нього поки немає можливості проводити слідчі дії в Україні.

Додамо, що в квітні слідство змінило підозру Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статті 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Крім того, Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства Гандзюк. Суд засудив Сергія Торбина до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років тюрми, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки. Крім того, суд зарахував фігурантам вже невідбутий строк.