ГПУ змінила прокурорів по справі Гандзюк

Фото: Катерина Гандзюк (Віталій Носач/РБК-Україна)

Зараз створеною групою прокурорів оновлений план досудового розслідування

За результатами наради у Генеральній прокуратурі про стан досудового розслідування в кримінальних провадженнях щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень громадській активістці Катерини Гандзюк, що спричинили її смерть, змінено групу прокурорів, які здійснюють процесуальне керівництво у зазначених справах. Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

У прес-службі прокуратури зазначили, що створеною групою прокурорів оновлений план досудового розслідування по цих кримінальних провадженнях.

Нагадаємо, три місяці тому повідомлялося, що ГПУ зупинила досудове розслідування проти підозрюваних в організації вбивства Гандзюк - Владислава Мангера і Олексія Левіна.

Згідно з постановою, ГПУ виділила підозрюваних в одне провадження і зупинила його за те, що один з них, Олексій Левін, знаходиться в розшуку. І щодо нього поки немає можливості проводити слідчі дії в Україні.

Додамо, що в квітні слідство змінило підозру Мангеру з замовного вбивства Катерини Гандзюк на замовлення побиття. Тепер мова йде про статті 121 ч. 2 Кримінального кодексу України, яка передбачає позбавлення волі від 7 до 10 років.

Крім того, Покровський районний суд Дніпропетровської області 6 червня виніс вироки у справі вбивства Гандзюк. Суд засудив Сергія Торбина до шести років і шести місяців в'язниці, Микиті Грабчуку суд дав шість років тюрми, Володимиру Васяновичу і В'ячеславу Вишневському - чотири роки, Віктору Горбунову - три роки. Крім того, суд зарахував фігурантам вже невідбутий строк.