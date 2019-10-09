У справі про напад на активіста в Одесі перевірять місцеву владу і поліцію

Фото: Сергій Стерненко (facebook.com/sternenko)

ГПУ направила кримінальні провадження по нападу в СБУ

Головне слідче управління Служби безпеки України перевірить причетність до нападу на громадського активіста Сергія Стерненкпро в Одесі місцеву владу і поліцію. Про це повідомляє прес-служба Генеральної прокуратури України.

Повідомляється, що 9 жовтня ГПУ направила кримінальні провадження по нападу в СБУ.

"Генеральна прокуратура направила кримінальні провадження за нападів на громадського активіста Сергія Стерненка в Одесі в Головне слідче управління СБУ у зв'язку з необхідністю перевірки інформації про можливу причетність до нападів представників місцевої влади та поліції. Крім того, ці випадки повинні розслідуватися одним органом слідства для забезпечення неупередженого та швидкого розслідування всіх обставин скоєних нападів", - йдеться в повідомленні.

Також у ГПУ зазначили, що напад на Сергія Стерненка повинно розглядатися в широкому контексті нападів на інших активістів, скоєних у той же період в Одесі.

Нагадаємо, в травні 2018 року в Одесі невідомі напали на місцевого активіста Сергія Стерненко. За словами постраждалого, при нападі йому порізали руку, але він чинив опір з використанням свого ножа, в результаті чого один з нападників помер.

РБК-Україна також писало, що з 2014 року поліція відкрила 144 кримінальні справи за фактами, пов'язаними з нападами на активістів. Найбільше число нападів у Києві та Одеській області.