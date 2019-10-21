Генпрокурор анонсировал результаты в делах нападения на активистов

Генпрокуратура в течение нескольких месяцев сможет продемонстрировать результат в делах о нападениях на активистов. Об этом заявил генеральный прокурор Руслан Рябошапка, передает корреспондент РБК-Украина.

В частности, он анонсировал результат в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.

"Что касается надписи на вашей футболке (Кто заказал Катю Гандзюк?, - ред.), то вопрос, который написан. Я не могу многого говорить с того, что в последнее время сделано. Но мне кажется, что в течение нескольких месяцев мы сможем продемонстрировать результат. Сможем ответить на многие из тех вопросов, на которые общество давно заждалось ответа", - заявил Рябошапка

Генпрокурор отметил, что также видит системность в нападениях на активистов в 2018 году.

"Да, мы эту системность видим. Мы видим необходимость объединять в руках одного органа досудебного расследования ряда уголовных производств, которые связаны с этой системой. Собственно, мы это сейчас и делаем. СБУ сейчас рассматривает много, кажется уже несколько десятков таких уголовных производств. Мы стараемся, чтобы расследование осуществлялось в контексте единой системы. В том смысле, что это комплексная проблема", - добавил он.

Напомним, 3 октября Генпрокуратура сменила группу прокуроров, которые осуществляют процессуальное руководство в деле о нападении на Екатерину Гандзюк.

Три месяца назад сообщалось, что ГПУ остановила досудебное расследование против подозреваемых в организации убийства Гандзюк - Владислава Мангера и Алексея Левина.

Согласно постановлению, ГПУ выделила подозреваемых в одно производство и остановила его за то, что один из них, Алексей Левин, находится в розыске. И к нему пока нет возможности проводить следственные действия в Украине.

Добавим, что в апреле следствие изменило подозрение Мангеру с заказного убийства Екатерины Гандзюк на заказ избиения. Теперь речь идет о статье 121 ч. 2 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает лишение свободы от 7 до 10 лет.

Кроме того, Покровский районный суд Днепропетровской области 6 июня вынес приговоры по делу убийства Гандзюк. Суд приговорил Сергея Торбина к шести годам и шести месяцам тюрьмы, Никите Грабчуку суд дал шесть лет тюрьмы, Владимиру Васяновичу и Вячеславу Вишневскому - четыре года, Виктору Горбунову - три года. Кроме того, суд зачислил фигурантам уже отбытый срок.