Генералу СБУ Витюку избрали меру пресечения

Детали дела

Напомним, бывший начальник департамента контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности СБУ Илья Витюк получил подозрение в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Следствие установило, что в декабре 2023 года он купил квартиру за 21,6 млн гривен, оформив ее на родственника. В договоре была указана заниженная цена - 12,8 млн гривен.

Для того, чтобы объяснить происхождение денег, член семьи заявил о доходах от юридических и консалтинговых услуг как ФЛП.

Как выяснилось, на счета ФЛП действительно поступали деньги за якобы предоставление юридических и консалтинговых услуг, но их посылал подозреваемый в завладении средствами "Укрзализныци" в составе преступной группировки и его компании.

Эти компании имеют признаки фиктивности, а услуг фактически не было.

Кроме того, законность происхождения еще 8,8 млн гривен, потраченных на покупку квартиры, не подтверждена.