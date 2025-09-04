UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

Генералу СБУ Вітюку обрали запобіжний захід

Фото: Ілля Вітюк (ssu.gov.ua)
Автор: Тетяна Степанова

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід генералу СБУ Іллі Вітюку у вигляді застави у розмірі понад 9 млн гривень. Його підозрюють у незаконному збагаченні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на трансляцію засідання суду.

Суддя задовольнив клопотання САП частково. Запобіжний захід у вигляді застави - 9 млн 84 тисяч гривень.

Термін дії обов'язків до 4 листопада 2025 року.

На Вітюка поклали такі обов'язки:

  • прибувати на першу вимогу детективів НАБУ;
  • повідомляти детективів НАБУ, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання;
  • утримуватися від спілкування з низкою осіб;
  • здати документи, що надають право на виїзд за кордон; 

Деталі справи

Нагадаємо, колишній начальник департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки СБУ Ілля Вітюк отримав підозру в незаконному збагаченні та декларуванні недостовірної інформації.

Слідство встановило, що в грудні 2023 року він купив квартиру за 21,6 млн гривень, оформивши її на родича. У договорі була вказана занижена ціна - 12,8 млн гривень.

Для того, щоб пояснити походження грошей, член сім'ї заявив про доходи від юридичних і консалтингових послуг як ФОП.

Як з'ясувалося, на рахунки ФОП справді надходили гроші за начебто надання юридичних та консалтингових послуги, але їх надсилав підозрюваний у заволодінні коштами "Укрзалізниці" у складі злочинного угруповання та його компанії.

Ці компанії мають ознаки фіктивності, а послуг фактично не було.

Крім того, законність походження ще 8,8 млн гривень, витрачених на купівлю квартири, не підтверджено.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниСудКорупціяАнтікоррупційний суд