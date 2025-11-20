Генералы США будут склонять Зеленского к сделке с РФ: РБК-Украина узнало противоречивые пункты

Мирный план для Украины, разработанный США и Россией совместно, предусматривает амнистию за военные преступления, возвращение РФ в мировую экономику и отказ Украины от членства в НАТО.

В плане есть амнистия для всех преступлений военного времени. "А это еще шире, чем даже преступления совершенные российскими военными", - сказал собеседник.

Также, по его словам, планом предусмотрено полное возвращение России в мировую экономику.

Кроме того, согласно плану, не только Украина должна убрать упоминание о членстве в НАТО из своей Конституции, но и выставлено условие для членов Альянса признать законодательно, что Украина никогда в будущем не станет членом НАТО.

Как сказал источник, встреча президента Володимира Зеленського с американскими генералами должна состояться сегодня во второй половине дня.

Собеседник заверил, что по имеющейся информации, главной темой разговора будет как раз давление на Зеленского, чтобы он принял такую рамку договоренностей.

"Потом, наверное, они будут об этом говорить и с россиянами", - сказал собеседник.

Что известно о новом "мирном" плане

Напомним, что сегодня, 20 ноября президент Украины Владимир возвращается в Киев из рабочей поездки в Турцию, где он обсуждал активизацию переговоров.

В украинской столице его ждет делегация американских военных во главе с министром сухопутных войск США Дэном Дрисколом.

Все это происходит на фоне многочисленных сообщений в западных СМИ о мирном плане, разработанном в Вашингтоне спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом при участии российского посланника Кирилла Дмитриева.

NBC News пишет, что президент США одобрил этот план, который якобы предусматривает 28 пунктов, но все они не раскрываются.

Однако The Wall Street Journal написало, что документ предусматривает отказ Украины от НАТО на несколько лет и запрет размещения иностранных миротворческих сил внутри страны.

По словам официальных лиц, администрация США пытается применить в отношении Украины тот же подход, который она использовала для достижения прекращения огня в Секторе Газа: составить многопунктовый проект и затем заставить воюющие стороны принять его.

Американские чиновники, знакомые с предложением, заявили, что предложения предусматривают передачу Украиной россиянам всего восточного региона Донбасса, включая земли, которые сейчас контролирует Киев.

Взамен Москва пообещает не атаковать дальше Украину или другие страны Европы, по словам чиновников, и закрепит это обещание законодательно.