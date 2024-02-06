Польский генерал предложил депортировать украинских мужчин. Что говорят в МИД страны

"По вопросам призыва украинцев, которые находятся за границей, в том числе на территории Польши, мы осознаем текущую ситуацию и проблемы, которые она создает для украинской стороны", - говорится в заявлении МИД Польши по запросу издания.

В ведомстве добавляют, что рассматривают вопросы, как могут поддержать украинскую сторону.

"Оптимальным решением было бы урегулировать эти вопросы на европейском уровне", - добавляют чиновники.

По информации, полученной изданием в МВД Польши, "никаких работ в этом направлении в МВД и администрации не ведется".

Что сказал польский генерал?

Польский генерал, командующий Сухопутными войсками в отставке, Вальдемар Скшипчак предложил облегчить работу администрации президента Владимира Зеленского с находящимися в Польше украинскими новобранцами.

"Это должна быть инициатива для правительств в Варшаве, Париже, Праге и где бы они ни были. Эти правительства должны помочь Киеву депортировать их", - заявил он.

Напомним, в январе 2024 года в Кабмине были утверждены новые правила военного учета военнообязанных, призывников и резервистов. Согласно одному из пунктов постановления №1487, зарубежные дипведомства теперь должны информировать украинцев за границей о начале нового призыва и способствовать возвращению домой военнообязанных и резервистов, если в Украине проводят мобилизацию или в военное время. Подробнее - в материале.