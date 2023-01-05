Будут ли возвращать в Украину военнообязанных из-за границы: что говорят юристы о новациях Кабмина

В украинском правительстве были утверждены новые правила военного учета военнообязанных, призывников и резервистов. Согласно одному из пунктов постановления №1487, зарубежные дипведомства теперь должны информировать украинцев за границей о начале нового призыва и способствовать возвращению домой военнообязанных и резервистов, если в Украине проводят мобилизацию или в военное время.

РБК-Украина вместе с экспертами разбиралось, означает ли это, что украинцам за рубежом будут вручать повестки и как именно могут "способствовать" в их возвращении в Украину.

Военный учет. Что изменится для украинцев за границей

В Украине постановлением Кабмина от 30 декабря 2022 года № 1487 утвердили новый Порядок организации и ведения военного учета призывников, военнообязанных и резервистов. Пункт 52 этого порядка получил наибольшую огласку. В нем говорится, что зарубежные дипломатические учреждения Украины:

информируют украинцев , которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста, не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу;

, которые находятся на временном консульском учете и достигли призывного возраста, не имеют отсрочки или не освобождены от призыва на срочную военную службу, о начале очередного призыва граждан Украины на срочную военную службу; способствуют возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период);

военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и военное время (в особый период); ведут военный учет призывников, военнообязанных и резервистов, состоящих на временном консульском учете, по списку (приложение 15). Список хранится в зарубежном дипломатическом учреждении Украины в течение пяти лет.

Будут ли вручать повестки за границей: мнения юристов

В целом, на временный консульский учет – регистрацию своего места пребывания за границей – украинцы становятся только добровольно. Зарегистрировавших такую информацию о себе дипломатические учреждения будут информировать о начале очередного призыва граждан, поясняет в комментарии РБК-Украина управляющий партнер юридической компании Winner Игорь Ясько.

"В целом этот учет нужен, чтобы дипучреждение Украины обеспечивало своим гражданам безопасность в случае стихийного бедствия, революций и других чрезвычайных событий, находясь на территории другой страны и пересекать границу Украины на автомобили с европейской регистрацией и находиться здесь до 60 дней за один год". Фактически консульский учет позволяет государству контролировать своих граждан, проживающих за границей", – объясняет он.

Фото: Теперь дипведомства должны способствовать возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (Getty Images)

Также, если человек состоит на учете, он может участвовать в украинских выборах, находясь на территории другой страны. То есть пользоваться социальными льготами, объясняет адвокат юридической компании "Riyako&Partners" Екатерина Анищенко.

"Ни для кого не секрет, что не все граждане встали на такой учет, поскольку постановка на консульский учет является добровольной. Поэтому реализация данного пункта будет только для граждан, официально состоящих на этом учете", – говорит специалист.

Дипучреждения будут вести военный учет призывников, военнообязанных и резервистов и передавать данные о них в украинские профильные органы.

"Но тот факт, что дипучреждение должно информировать о призыве, по тексту постановления не означает, что его сотрудники обязаны или имеют право вручать повестки или насильственно депортировать украинцев из иностранных государств. Депортация находится вне их компетенции и может происходить только по решению суда иностранного" государства", – добавляет Игорь Ясько.

Что означает "содействие" возвращению в Украину военнообязанных

Относительно процедуры "содействия" возвращению также есть определенный пробел, говорит Екатерина Анищенко. Ведь нет четкого механизма, предусматривающего процедуру "содействия" возвращению военнообязанных и резервистов в Украину в случае проведения мобилизации и в военное время (в особый период).

"Сейчас классической формой международного сотрудничества государств является экстрадиция – выдача задержанного – в борьбе с преступностью. Но граждане Украины, выехавшие за границу во время войны, не являются преступниками. Что касается возможного выдворения граждан Украины иностранными государствами на основании данного пункта считаю, что специфический вид административного взыскания, который заключается в предложении иностранцу или лицу без гражданства добровольно покинуть страну пребывания, может быть применен только к лицам, злостно нарушающим порядок страны их места пребывания", – высказывает она мнение.

Единственная мера наказания, которая может наступить за нарушение данного пункта на данный момент времени, это административная ответственность за неявку в ТЦК (военкомат) в военное время во время действия Указа Президента Украины "О проведении общей мобилизации" в виде штрафа в размере 3400-5100 грн, считает Екатерина Анищенко.

Впрочем, в постановлении не указывают, как именно дипучреждение должно способствовать возвращению. Возможно, МИД выпустит дополнительное разъяснение или отправит письмо непосредственно в учреждения, допускает Игорь Ясько.

"Но если растолковать слово "содействие", то из словаря получим следующее объяснение: создание условий для выполнения чего-либо, поддержка, помощь. То есть, можно заключить, что если военнообязанный пожелает вернуться в Украину, то загранучреждение должно помочь в этом. Также это содействие в тандеме с предыдущим пунктом может означать проведение информационных компаний, пропаганда возвращения представителей мобилизационного резерва", – говорит он.

По мнению управляющего партнера ЮК Winner, пункт о содействии может развиться и в определенные злоупотребления. К примеру, могут отказать в оформлении утраченного загранпаспорта.

"Конечно, это незаконно. Если граждане столкнутся с подобным, им необходима будет помощь юристов", – отмечает эксперт.