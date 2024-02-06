UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Польський генерал запропонував депортувати українських чоловіків. Що кажуть у МЗС країни

Фото: польський генерал запропонував депортувати українських чоловіків (wikimapia org)
Автор: Наталія Гурковська

Польський генерал Вальдемар Скшипчак запропонував депортувати українських чоловіків з Європи. В МЗС Польщі вважають, що це питання слід врегулювати на рівні всіх країн ЄС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на onet.pl.

За інформацією, отриманою виданням в МВС Польщі, "жодних робіт у цьому напрямку в МВС та адміністрації не ведеться".

Що сказав польський генерал?

Польський генерал, командувач Сухопутних військ у відставці, Вальдемар Скшипчак запропонував полегшити роботу адміністрації президента Володимира Зеленського з українськими новобранцями, які перебувають у Польщі.

"Це має бути ініціатива для урядів у Варшаві, Парижі, Празі та де б вони не були. Ці уряди мають допомогти Києву депортувати їх", - заявив він.

Нагадаємо, у січні 2024 року в Кабміні було затверджено нові правила військового обліку військовозобов'язаних, призовників та резервістів. Згідно з одним із пунктів постанови №1487, закордонні дипвідомства тепер мають інформувати українців за кордоном про початок нового призову та сприяти поверненню додому військовозобов'язаних та резервістів, якщо в Україні проводять мобілізацію або у воєнний час. Докладніше - у матеріалі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ПольщаБіженціМобілізація в Україні