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Генерал РФ получил подозрение от СБУ за удар по музею Сковороды

Фото: генерал РФ приказал ударить ракетой по музею Сковороды (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Карина Левицкая

Правоохранители собрали доказательную базу на российского генерал-майора Дениса Кульше. Он приказал военным ударить ракетой Х-35 по музею Сковороды в Харьковской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Службы безопасности Украины.

По материалам правоохранителей, 6 мая 2022 года по приказу Кульша оккупанты совершили авиаудар по Национальному музею Григория Сковороды в Харьковской области.

Для огневого поражения оккупанты подняли в атмосферу истребитель Су-35С, выпустивший по мемориальному комплексу противокорабельную ракету типа Х-35.

Тогда в результате вражеской атаки тяжелые ранения получил охранник музея, а само здание было фактически разрушено.

"Пока Кульш и его подчиненные продолжают совершать военные преступления в Украине и регулярно обстреливают гражданскую инфраструктуру Из-за российских обстрелов есть многочисленные жертвы и раненые жители региона, среди которых и несовершеннолетние дети", - подчеркнули в СБУ.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности заочно сообщили Кульше о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Уголовного кодекса Украины.

СБУ отметила, что в июле этого года СБУ и ОГП заочно объявили подозрение его подчиненному – российскому полковнику Ивану Панченко, непосредственно командовавшему ракетным ударом по музею Сковороды.

 

Напомним, что в 2022 году российские оккупанты одним ракетным ударом уничтожили музей Сковороды под Харьковом.

В своем материале РБК-Украина показало, что от него осталось.

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