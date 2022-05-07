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Окупанти ракетним ударом знищили музей Сковороди під Харковом

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Харків, Субота 07 травня 2022 05:35
Окупанти ракетним ударом знищили музей Сковороди під Харковом Фото: окупанти знищили музей Сковороди (facebook.com/Золочевська селищна рада)
Автор: Роман Мирончук

У ніч з 6 на 7 травня російські окупанти обстріляли Харківську область. За словами голови Золочівської громади Віктора Коваленка, внаслідок ракетного удару було знищено Національний музей ім. Григорія Сковороди в селі Сковородинівка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Золочівської селищної ради в Facebook.

"Перед війною там тільки закінчилися реставраційні роботи, ми готували заклад до святкування трьохсотріччя видатного філософа зі світовим ім'ям. Немає слів, щоб передати наш гнів, немає виправдання діям російських варварів!",- йдеться в повідомленні.

Окупанти завдали ракетного удару по музею Сковороди (фото: facebook.com/Золочевский селищна рада)

За даними "Суспільного", ворожий снаряд влетів під дах будівлі після чого почалася пожежа. Вогонь охопив усі приміщення музею. Зараз рятувальники продовжують гасити вогонь.

В результаті обстрілу поранення отримав 35-річний син директора музею, який цієї ночі залишився охороняти приміщення. Чоловіка витягли з-під завалів, медики діагностували у нього травму ноги і госпіталізували.

Музей являв собою маєток XVIII століття, в якому в останні роки свого життя працював і біля якого був похований Григорій Сковорода. Цієї зими в Україні на державному рівні відзначатимуть 300-річчя від дня народження українського філософа і поета.

Нагадаємо, в Харківській області окупанти розстріляли колону з 15 автомобілів.

Раніше одна з громад Харківської області зазнала ракетного удару.

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