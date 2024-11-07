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Генерал РФ отримав підозру від СБУ за удар по музею Сковороди

Фото: генерал РФ наказав ударити ракетою по музею Сковороди (facebook.com SecurSerUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Правоохоронці зібрали доказову базу на російського генерал-майора Дениса Кульша. Він наказав військовим ударити ракетою Х-35 по музею Сковороди в Харківській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Служби безпеки України.

За матеріалами правоохоронців, 6 травня 2022 року за наказом Кульша окупанти здійснили авіаудар по Національному музею Григорія Сковороди в Харківській області.

Для вогневого ураження окупанти підняли у повітря винищувач Су-35С, який випустив по меморіальному комплексу протикорабельну ракету типу Х-35.

Тоді внаслідок ворожої атаки важкі поранення отримав охоронець музею, а сама будівля була фактично зруйнована.

"Наразі Кульш та його підлеглі продовжують вчиняти воєнні злочини в Україні та регулярно обстрілюють цивільну інфраструктуру Через російські обстріли є численні жертви та поранені мешканці регіону, серед яких і неповнолітні діти", - наголосили в СБУ.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки заочно повідомили Кульшу про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу України.

СБУ зауважила, що у липні цього року СБУ та ОГП заочно оголосили підозру його підлеглому – російському полковнику Івану Панченку, який безпосередньо командував ракетним ударом по музею Сковороди.

 

Нагадаємо, що 2022 році російські окупанти одним ракетним ударом знищили музей Сковороди під Харковом.

В своєму матеріалі РБК-Україна показувало, що від нього залишилося.

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