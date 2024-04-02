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Взорвался в воздухе: в ВСУ показали сбитие российского "Орлана"

Украина, Вторник 02 апреля 2024 08:44
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Взорвался в воздухе: в ВСУ показали сбитие российского "Орлана" Фото: в ВСУ показали ущерб российскому БпЛА Орлан (иллюстративное фото t.me/milinua)
Автор: Ярослава Борзова

Украинские силы обороны показали уничтожение российского дрона-камикадзе "Орлан". Вражеский БпЛА удалось сбить на Восточном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Павлюка.

Отмечается, что во время работы был уничтожен российский разведывательный БПЛА "Орлан-10".

"Отличная работа расчета ЗРК "Стрела-10" одного из подразделений Сухопутных войск", - пишет Павлюк.

Атаки беспилотников РФ по Украине

Напомним, российские войска сегодня ночью, 2 апреля, ударили по Украине "Шахедами" и ракетой. Силы ПВО сбили 9 вражеских беспилотников.

Ранее сообщалось, что с начала 2024 года в направлении Киева враг применил более 180 средств поражения. Оккупанты били по столице беспилотниками "Шахед" и шестью разными типами ракет.

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