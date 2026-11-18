Генерал Дука на ВСК обвинил главу НАБУ в земельных сделках: о чем идет речь
Генерал-майор СБУ Сергей Дука обвинил директора НАБУ Семена Кривоноса в злоупотреблениях с государственной землей и вымогании средств.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на выступление Дуки на заседании парламентской Временной следственной комиссии 18 ноября.
По словам Дуки, речь идет о зафиксированном эпизоде возможных противоправных действий руководителя антикоррупционного ведомства.
"Семен Кривонос, являясь очень профессиональным специалистом в земельной сфере, торговал государственной землей. Требовал за это средства", - заявил Дука.
Генерал СБУ отметил необходимость проверки этих обстоятельств с участием действующего директора НАБУ.
Контекст
Дука фигурирует в деле "Карфаген", в рамках которого НАБУ и САП подозревают его в причастности к преступной организации, которая, по версии следствия, прикрывала незаконный бизнес, в частности, сеть мошеннических колл-центров и наркокартель.
6 ноября 2026 года Высший антикоррупционный суд определил для Дуки залог в размере 65 млн гривен, после уплаты которого он вышел из СИЗО.
Сам генерал отвергает обвинения и называет уголовное преследование местью со стороны НАБУ и САП за его деятельность по документированию возможных нарушений в антикоррупционных органах.
Ранее он называл дело информационно-политической спецоперацией и предлагал руководству антикоррупционных ведомств открытую публичную дискуссию.
В то же время, в экспертной среде высказывают мнение, что публичная кампания вокруг дела имеет признаки спланированной информационной атаки, к организации которой могут быть причастны российские спецслужбы с целью дискредитации украинских силовиков.