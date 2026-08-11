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"Генерал Черешня" снова возглавила рейтинг Delta: сколько было поражено целей за июль

16:39 11.08.2026 Вт
2 мин
Компания в очередной раз заняла первое место по результативности применения дронов
aimg Сергей Новиков
"Генерал Черешня" снова возглавила рейтинг Delta: сколько было поражено целей за июль Дроны "Генерал Черешня" 5 месяц возглавляют рейтинг (facebook.com.generalcherry.fpv)
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Украинский производитель беспилотных систем Генерал Черешня по итогам июля занял первое место по количеству Е-баллов в системе ситуационной осведомленности Delta и вошел в тройку лидеров по количеству пораженных целей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

Сколько было поражений за июль

В течение июля беспилотники "Генерал Черешни" поразили более 16 тысяч воздушных целей. Среди них – более 13 тысяч вражеских крылатых беспилотников и более 3 тысяч коптеров.

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По общему количеству пораженных целей компания "Генерал Черешня" заняла второе место в рейтинге Delta. Вторую позицию компания также заняла по количеству целей, пораженных в дневное время.

Отдельно в "Генерал Черешня" отмечают результат работы военных FPV-дронами ночью. По количеству пораженных целей среди FPV-систем компания заняла третье место.

У производителя это называют существенным прогрессом, поскольку раньше ночные поражения не являлись столь сильной позицией компании в рейтинге.

&quot;Генерал Черешня&quot; снова возглавила рейтинг Delta: сколько было поражено целей за июль

Сколько было уничтожено Shahed

Еще один показатель касается противодействия российским ударным беспилотникам типа Shahed и их аналогам. По количеству уничтоженных таких целей "Генерал Черешня" стала единственным производителем, представленным в топе рейтинга сразу двумя изделиями - перехватчиками "Генерал Черешня AIR Speed" и "Генерал Черешня Bullet".

В июле эти два типа перехватчиков, по данным компании, вместе уничтожили около трехсот Shahed-подобных беспилотников.

Таким образом, по итогам июля "Генерал Черешня" сохранила лидерство по Е-баллам в системе ситуационной осведомленности Delta, заняла второе место по общему количеству пораженных целей и продемонстрировала заметный рост результативности FPV в ночное время.

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Система Дельта используется силами безопасности и обороны Украины для получения и анализа информации о ситуационной осведомленности на поле боя, а также для координации действий подразделений. Е-баллы являются одним из показателей, по которым оценивается результативность поражения целей.

Ранее сообщалось, что компания "Генерал Черешня" нарастила производство беспилотников вдвое и теперь выпускает более 100 тысяч дронов ежемесячно.

А о производстве дронов Генерал Черешня и главные технологические тренды войны можно узнать в интервью для РБК-Украина соучредителя компании Ярослава Гришина.

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