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"Генерал Черешня" знову очолила рейтинг Delta: скільки було уражено цілей за липень

16:39 11.08.2026 Вт
2 хв
Компанія вчергове посіла перше місце за результативністю застосування дронів
aimg Сергій Новіков
"Генерал Черешня" знову очолила рейтинг Delta: скільки було уражено цілей за липень Дрони "Генерал Черешня" 5 місяць очолюють рейтинг (facebook.com.generalcherry.fpv)
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Український виробник безпілотних систем "Генерал Черешня" за підсумками липня посів перше місце за кількістю Е-балів у системі ситуаційної обізнаності Delta та увійшов у трійку лідерів за кількістю уражених цілей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.

Скільки було уражень за липень

Упродовж липня безпілотники "Генерал Черешні" уразили понад 16 тисяч повітряних цілей. Серед них – понад 13 тисяч ворожих крилатих безпілотників та більш ніж 3 тисячі коптерів.

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За загальною кількістю уражених цілей компанія "Генерал Черешня" посіла друге місце в рейтингу Delta. Другу позицію компанія також зайняла за кількістю цілей, уражених у денний час.

Окремо у "Генерал Черешня" відзначають результат роботи військових FPV-дронами вночі. За кількістю уражених цілей серед FPV-систем компанія посіла третє місце.

У виробника це називають суттєвим прогресом, оскільки раніше нічні ураження не були настільки сильною позицією компанії в рейтингу.

&quot;Генерал Черешня&quot; знову очолила рейтинг Delta: скільки було уражено цілей за липень

Скільки було знищено Shahed

Ще один показник стосується протидії російським ударним безпілотникам типу Shahed та їхнім аналогам. За кількістю знищених таких цілей "Генерал Черешня" стала єдиним виробником, який представлений у топі рейтингу одразу двома виробами – перехоплювачами "Генерал Черешня AIR Speed" та "Генерал Черешня Bullet".

У липні ці два типи перехоплювачів, за даними компанії, разом знищили близько трьохсот Shahed-подібних безпілотників.

Таким чином, за підсумками липня "Генерал Черешня" зберегла лідерство за Е-балами в системі ситуаційної обізнаності Delta, посіла друге місце за загальною кількістю уражених цілей і продемонструвала помітне зростання результативності FPV у нічний час.

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Система Дельта використовується Силами безпеки та оборони України для отримання та аналізу інформації про ситуаційну обізнаність на полі бою, а також для координації дій підрозділів. Е-бали є одним із показників, за якими оцінюється результативність ураження цілей.

Раніше повідомлялося, що компанія "Генерал Черешня" наростила виробництво безпілотників удвічі і тепер випускає понад 100 тисяч дронів щомісяця.

А про виробництво дронів "Генерал Черешня та головні технологічні тренди війни можна дізнатися в інтерв'ю для РБК-Україна співзасновника компанії Ярослава Гришина.

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