"Генерал Черешня" знову очолила рейтинг Delta: скільки було уражено цілей за липень
Український виробник безпілотних систем "Генерал Черешня" за підсумками липня посів перше місце за кількістю Е-балів у системі ситуаційної обізнаності Delta та увійшов у трійку лідерів за кількістю уражених цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу компанії.
Скільки було уражень за липень
Упродовж липня безпілотники "Генерал Черешні" уразили понад 16 тисяч повітряних цілей. Серед них – понад 13 тисяч ворожих крилатих безпілотників та більш ніж 3 тисячі коптерів.
За загальною кількістю уражених цілей компанія "Генерал Черешня" посіла друге місце в рейтингу Delta. Другу позицію компанія також зайняла за кількістю цілей, уражених у денний час.
Окремо у "Генерал Черешня" відзначають результат роботи військових FPV-дронами вночі. За кількістю уражених цілей серед FPV-систем компанія посіла третє місце.
У виробника це називають суттєвим прогресом, оскільки раніше нічні ураження не були настільки сильною позицією компанії в рейтингу.
Скільки було знищено Shahed
Ще один показник стосується протидії російським ударним безпілотникам типу Shahed та їхнім аналогам. За кількістю знищених таких цілей "Генерал Черешня" стала єдиним виробником, який представлений у топі рейтингу одразу двома виробами – перехоплювачами "Генерал Черешня AIR Speed" та "Генерал Черешня Bullet".
У липні ці два типи перехоплювачів, за даними компанії, разом знищили близько трьохсот Shahed-подібних безпілотників.
Таким чином, за підсумками липня "Генерал Черешня" зберегла лідерство за Е-балами в системі ситуаційної обізнаності Delta, посіла друге місце за загальною кількістю уражених цілей і продемонструвала помітне зростання результативності FPV у нічний час.
Система Дельта використовується Силами безпеки та оборони України для отримання та аналізу інформації про ситуаційну обізнаність на полі бою, а також для координації дій підрозділів. Е-бали є одним із показників, за якими оцінюється результативність ураження цілей.
Раніше повідомлялося, що компанія "Генерал Черешня" наростила виробництво безпілотників удвічі і тепер випускає понад 100 тисяч дронів щомісяця.
А про виробництво дронів "Генерал Черешня та головні технологічні тренди війни можна дізнатися в інтерв'ю для РБК-Україна співзасновника компанії Ярослава Гришина.