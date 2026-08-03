"Генерал Черешня" и Alta Ares разработают инновационную защиту от БПЛА: что известно

Alta Ares и "Генерал Черешня" создали партнерство в сфере противодействия БПЛА. Интеграция европейского ИИ в украинскую платформу Bullet позволит автоматизировать наведение на цели в сложных боевых условиях.

Подробнее о соглашении и его значении для оборонки - читайте в материале РБК-Украина .

Детали партнерства и новые технологии

Европейская оборонная технологическая компания и украинский производитель дронов-перехватчиков подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам (Counter-UAS).

В рамках договоренностей стороны планируют интегрировать программные решения Alta Ares - Pixel Lock и Cyclop C2 - в дрон-перехватчик Bullet.

Pixel Lock будет использоваться для автоматизации наведения на финальном участке полета, а Cyclop C2 - для поддержки наведения на маршевом участке.

После недавнего привлечения компанией Alta Ares 50 млн евро в раунде финансирования Series A, это соглашение стало важной вехой для обеих компаний и очередным шагом к укреплению европейско-украинского сотрудничества в создании систем Counter-UAS нового поколения.

Будущее сотрудничество позволит существенно повысить точность и устойчивость перехвата воздушных целей, в частности, в условиях ограниченной доступности спутниковой навигации и активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Как будут работать системы Pixel Lock и Cyclop C2

Pixel Lock - это программное решение Alta Ares на основе искусственного интеллекта для обнаружения, идентификации и сопровождения воздушных целей в режиме реального времени. Система использует компьютерное зрение и данные из нескольких сенсоров для автоматизации финальной фазы наведения перехватчика.

В свою очередь Cyclop C2 предназначен для наведения на маршевом участке полета. Интеграция двух систем в Bullet должна обеспечить поддержку наведения на всех этапах перехвата - от полета до района цели до финального удара.

"Для нас важно сочетать опыт применения перехватчиков в Украине с технологиями, которые могут повысить точность наведения и уменьшить зависимость от спутниковой навигации. Интеграция Pixel Lock и Cyclop C2 в Bullet позволяет проверить этот подход непосредственно в условиях, для которых такие системы и разрабатываются", - отметил СЕО Alta Ares Адриан Кантер.

Испытания в условиях реальной войны

Практическая сторона интеграции заключается в использовании технологий в уже существующей платформе перехватчика, которая применяется в реальных боевых условиях.

Опыт эксплуатации Bullet позволяет оценивать работу системы наведения непосредственно в условиях, когда на точность перехвата влияют радиоэлектронная борьба и ограничения спутниковой навигации.

"Bullet уже применяется в реальных боевых условиях. Отсутствие GPS, полное заглушение сигналов вокруг - для нас это обычный рабочий день. Pixel Lock и Cyclop C2 обеспечивают более точное наведение именно в таких условиях, а это означает больше попаданий и меньше промахов. Alta Ares обеспечивает мощную ИИ-составляющую, а у нас - дрон, который уже прошел проверку в боевых условиях. Вместе это не прототип, а готовый продукт, который нужен уже сегодня", - подчеркнул соучредитель "Генерал Черешня" Станислав Гришин.

Сотрудничество происходит на фоне развития технологической кооперации между украинскими и европейскими оборонными компаниями. Следующим этапом станет практическая интеграция программных решений в платформу Bullet и дальнейшее тестирование системы.

Соглашение было заключено на фоне усиления поддержки оборонно-промышленной базы Украины со стороны Европейского Союза, в частности через механизм Ukrainian Support Loan (USL).

Что известно об Alta Ares и "Генерал Черешня"

Alta Ares - оборонная технологическая компания, специализирующаяся на системах противовоздушной обороны и автономных решениях. Основанная в 2024 году, сегодня компания работает в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Alta Ares разрабатывает комплексную, проверенную в боевых условиях платформу ПВО, которая объединяет программное обеспечение для обнаружения, сопровождения и окончательного наведения на цели с аппаратной составляющей - дронами-перехватчиками. Системы компании уже используются на нескольких театрах военных действий.

"Генерал Черешня" - украинская компания, основанная после начала полномасштабного вторжения. Она является одним из ведущих производителей дронов-перехватчиков в Украине, в частности боевой платформы Bullet, которая уже подтвердила свою эффективность в реальных боевых условиях.

Развивая свои решения совместно с военными и опираясь на постоянную обратную связь с фронта, компания создает системы Counter-UAS для Сил обороны Украины и расширяет международное сотрудничество с ведущими мировыми defense-tech компаниями.