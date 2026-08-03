ua en ru
Вт, 04 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

"Генерал Черешня" и Alta Ares разработают инновационную защиту от БПЛА: что известно

17:52 03.08.2026 Пн
4 мин
Компании заключили важное стратегическое соглашение
aimg Сергей Новиков
"Генерал Черешня" и Alta Ares разработают инновационную защиту от БПЛА: что известно Alta Ares инвестирует технологии в дрон-перехватчик Bullet (фото: facebook.com generalcherry.fpv)
Понимай ситуацию на фронте из-за фактов, а не слухов с РБК-Украина в Google

Alta Ares и "Генерал Черешня" создали партнерство в сфере противодействия БПЛА. Интеграция европейского ИИ в украинскую платформу Bullet позволит автоматизировать наведение на цели в сложных боевых условиях.

Подробнее о соглашении и его значении для оборонки - читайте в материале РБК-Украина.

Детали партнерства и новые технологии

Европейская оборонная технологическая компания и украинский производитель дронов-перехватчиков подписали Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в сфере противодействия беспилотным летательным аппаратам (Counter-UAS).

Читайте также: "Генерал Черешня AIR" разнес секретную российскую "Чернику": эффектное видео

В рамках договоренностей стороны планируют интегрировать программные решения Alta Ares - Pixel Lock и Cyclop C2 - в дрон-перехватчик Bullet.

Pixel Lock будет использоваться для автоматизации наведения на финальном участке полета, а Cyclop C2 - для поддержки наведения на маршевом участке.

После недавнего привлечения компанией Alta Ares 50 млн евро в раунде финансирования Series A, это соглашение стало важной вехой для обеих компаний и очередным шагом к укреплению европейско-украинского сотрудничества в создании систем Counter-UAS нового поколения.

Будущее сотрудничество позволит существенно повысить точность и устойчивость перехвата воздушных целей, в частности, в условиях ограниченной доступности спутниковой навигации и активного применения средств радиоэлектронной борьбы.

Как будут работать системы Pixel Lock и Cyclop C2

Pixel Lock - это программное решение Alta Ares на основе искусственного интеллекта для обнаружения, идентификации и сопровождения воздушных целей в режиме реального времени. Система использует компьютерное зрение и данные из нескольких сенсоров для автоматизации финальной фазы наведения перехватчика.

В свою очередь Cyclop C2 предназначен для наведения на маршевом участке полета. Интеграция двух систем в Bullet должна обеспечить поддержку наведения на всех этапах перехвата - от полета до района цели до финального удара.

"Для нас важно сочетать опыт применения перехватчиков в Украине с технологиями, которые могут повысить точность наведения и уменьшить зависимость от спутниковой навигации. Интеграция Pixel Lock и Cyclop C2 в Bullet позволяет проверить этот подход непосредственно в условиях, для которых такие системы и разрабатываются", - отметил СЕО Alta Ares Адриан Кантер.

Испытания в условиях реальной войны

Практическая сторона интеграции заключается в использовании технологий в уже существующей платформе перехватчика, которая применяется в реальных боевых условиях.

Опыт эксплуатации Bullet позволяет оценивать работу системы наведения непосредственно в условиях, когда на точность перехвата влияют радиоэлектронная борьба и ограничения спутниковой навигации.

"Bullet уже применяется в реальных боевых условиях. Отсутствие GPS, полное заглушение сигналов вокруг - для нас это обычный рабочий день. Pixel Lock и Cyclop C2 обеспечивают более точное наведение именно в таких условиях, а это означает больше попаданий и меньше промахов. Alta Ares обеспечивает мощную ИИ-составляющую, а у нас - дрон, который уже прошел проверку в боевых условиях. Вместе это не прототип, а готовый продукт, который нужен уже сегодня", - подчеркнул соучредитель "Генерал Черешня" Станислав Гришин.

Сотрудничество происходит на фоне развития технологической кооперации между украинскими и европейскими оборонными компаниями. Следующим этапом станет практическая интеграция программных решений в платформу Bullet и дальнейшее тестирование системы.

Соглашение было заключено на фоне усиления поддержки оборонно-промышленной базы Украины со стороны Европейского Союза, в частности через механизм Ukrainian Support Loan (USL).

Что известно об Alta Ares и "Генерал Черешня"

Alta Ares - оборонная технологическая компания, специализирующаяся на системах противовоздушной обороны и автономных решениях. Основанная в 2024 году, сегодня компания работает в Европе, США и на Ближнем Востоке.

Alta Ares разрабатывает комплексную, проверенную в боевых условиях платформу ПВО, которая объединяет программное обеспечение для обнаружения, сопровождения и окончательного наведения на цели с аппаратной составляющей - дронами-перехватчиками. Системы компании уже используются на нескольких театрах военных действий.

"Генерал Черешня" - украинская компания, основанная после начала полномасштабного вторжения. Она является одним из ведущих производителей дронов-перехватчиков в Украине, в частности боевой платформы Bullet, которая уже подтвердила свою эффективность в реальных боевых условиях.

Развивая свои решения совместно с военными и опираясь на постоянную обратную связь с фронта, компания создает системы Counter-UAS для Сил обороны Украины и расширяет международное сотрудничество с ведущими мировыми defense-tech компаниями.

Как ранее сообщалось, украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" по итогам июня 2026 года заняла первое место в рейтинге системы ситуационной осведомленности DELTA сразу в двух ключевых категориях.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Война в Украине Дрони
Новости
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Зеленский анонсировал новые операции СБУ против РФ и "очистку" спецслужбы
Аналитика
Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Эмоции Польши, торги Венгрии и шпагат Фицо. Чего ждать от западных соседей Украины