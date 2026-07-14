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Гендиректор "Укроборонпрома" Сметанин уходит с поста после трагедии в Вишневом

15:54 14.07.2026 Вт
2 мин
Отставка произошла после серии кадровых решений в оборонной отрасли
aimg Мария Науменко
Фото: генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин (ukroboronprom.com.ua)

После взрывов на складе боеприпасов в Вишневом и волне кадровых изменений в оборонной отрасли "Укроборонпром" покинул еще один высокопоставленный чиновник.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение в Telegram генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность" Германа Сметанина.

В своем сообщении Сметанин сообщил, что завершает работу в должности генерального директора общества.

"Сегодня завершаю работу в должности генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность". Для меня было честью возглавлять крупнейшую оборонную компанию Украины", - написал он.

По словам Сметанина, главным достижением за время работы стала мощная профессиональная команда предприятия и его производственных площадок.

Он также поблагодарил президента Украины, правительство, Верховную Раду, СНБО, Генеральный штаб, Вооруженные силы Украины, силовые ведомства, а также украинские оружейники, конструкторы, инженеры и партнеры, работавшие над развитием отечественного оборонно-промышленного комплекса.

Отдельные слова благодарности Сметанин выразил родным за поддержку и пожелал новому руководителю и коллективу успеха в выполнении государственной миссии.

Причину своей отставки он не уточнил.

Напомним, в ночь на 6 июля российские войска нанесли удар по составу боеприпасов одного из предприятий "Украинской оборонной промышленности" в Вишневом Киевской области.

После этого президент Владимир Зеленский поручил провести масштабные проверки в оборонной отрасли и анонсировал кадровые решения.

Впоследствии в АО "Украинская оборонная промышленность" сообщили об увольнении двух руководителей предприятий из-за нарушения правил хранения боеприпасов. В компании также заявили, что виновные будут нести уголовную ответственность.

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