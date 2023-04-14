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Гендиректор МАГАТЭ обсудил с главой МИД Турции защиту Запорожской АЭС

Фото: глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу и гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси провели переговоры (twitter.com/rafaelmgrossi)
Автор: Иван Носальский

Гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси провел переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу. Они обсудили ситуацию вокруг Запорожской АЭС.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Гросси в Twitter.

"Голос Турции необходим для региональной стабильности и развития. Отличный обмен мнениями с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу о важности защиты Запорожской атомной электростанции, вопросах нераспространения и о ходе строительства АЭС Akkuyu для обеспечения устойчивой энергетики", - написал гендиректор МАГАТЭ по итогам переговоров.

Напомним, в марте Гросси во второй раз посетил временно оккупированную Запорожскую АЭС. После своего визита он отметил, что станция больше не может быть защищена.

Также мы писали, что, по словам Гросси, недавно за периметром Запорожской АЭС взорвались две мины.

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Запорожская АЭСМевлют ЧавушоглуМАГАТЭТурция