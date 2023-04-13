В МАГАТЭ отреагировали на недавние взрывы возле Запорожской АЭС

Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ .

По его словам, в районе ЗАЭС регулярно продолжаются обстрелы, что подчеркивает крайнюю необходимость заключения соглашения о защите ЗАЭС во время войны.

Гросси добавил, что рядом с самой ЗАЭС, за ограждением ее периметра, произошли два взрыва наземных мин: первый - 8 апреля, а второй - четыре дня спустя (12 апреля, - ред.). Он добавил, что не сразу стало ясно, что стало причиной взрывов.

"Мы живем в заемное время, когда речь идет о ядерной безопасности и безопасности на Запорожской атомной электростанции. Если мы не примем меры по защите станции, то рано или поздно наше везение закончится, что может привести к серьезным последствиям для здоровья людей и окружающей среды", - сказал генеральный директор МАГАТЭ.

Напомним, возле четвертого энергоблока на ЗАЭС взорвалась российская мина. Оккупанты признали взрыв своего боеприпаса и пытались замести следы.

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