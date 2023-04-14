Гендиректор МАГАТЕ обговорив з головою МЗС Туреччини захист Запорізької АЕС

Гендиректор Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі провів переговори з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу. Вони обговорили ситуацію довкола Запорізької АЕС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Гроссі у Twitter .

"Голос Туреччини необхідний для регіональної стабільності та розвитку. Відмінний обмін думками з міністром закордонних справ Туреччини Мевлютом Чавушоглу про важливість захисту Запорізької атомної електростанції, питання нерозповсюдження та хід будівництва АЕС Akkuyu для забезпечення сталої енергетики", - написав гендиректор МАГАТЕ за підсумками.

Нагадаємо, у березні Гроссі вдруге відвідав тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Після свого візиту він зазначив, що станція більше не може бути захищена.

Також ми писали, що, за словами Гроссі, нещодавно за периметром Запорізької АЕС вибухнули дві міни.

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