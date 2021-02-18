Гендиректор МАГАТЕ їде до Ірану. Будуть обговорювати ядерну програму

Про це повідомив на своїй сторінці у Twitter постійний представник Ісламської Республіки Іран (ІРІ) при міжнародних організаціях у Відні Казем Гаріб Абаді.

"Генеральний директор МАГАТЕ вирушає у суботу до Тегерана для проведення технічних дискусій з Організацією атомної енергії Ірану щодо шляхів продовження співпраці у світлі нових домовленостей та розвитку ситуації", - йдеться у повідомленні.

При цьому дипломат додав, що нове законодавство, яке передбачає обмеження доступу інспекторів МАГАТЕ, буде імплементовано з 23 лютого.

Нагадаємо, 2 січня влада Ірану офіційно повідомила в Міжнародне агентство з атомної енергії про намір збагачувати уран до 20%. Ядерна угода між Іраном та світовими країнами передбачає ліміт для Тегерана в 3,67%.

Раніше повідомлялося, що Іран планує відновити виробництво збройового урану.

Крім цього, президент США Джо Байден має намір відновити ядерну угоду з Іраном. При цьому він вважає, що зробити це буде складно.